ضاحى خلفان: الشعب الإيرانى يجوع بسبب الفساد الحكومى والنظام القمعى

كتب آسر أحمد

انتقد الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أداء الحكومة الإيرانية والفساد الذى ترتكبه ضد الشعب، قائلا "عندما يجوع شعب فى بلد مثل إيران فأعلم أن الفساد الحكومى وصل الى أسفل درجاته نزولا من القمة".





وأضاف قائد شرطة دبى السابق "عندما جاءت ثورة اسلامية كما أشيع عنها في ايران وقتها كنت ممن استبشر خيرا، إلى أن أعلن الخميني، تصدير الثورة واخرج أفعى الطائفية من تحت عمامته، قلت أن وصوله كارثة حتى على ايران، اليوم نظام ملالي نظام لطمي قمعي لصوصي والشعب في عوز شديد، والحكم في يد الفقيه الذي لا يفقه شيئا".



