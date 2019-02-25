صور.. وزير الرياضىة أمام البرلمان: مصر تستهدف تصدير النجيل الصناعى للخارج

كتب نورا فخرى ـ محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه ووزير الإنتاج الحربى، افتتحا أول مصنع للنجيل الصناعى فى مصر، والذى يعد أول دعم للاستثمار الرياضى الصناعى، وسيسد حاجة الملاعب ومراكز الشباب من النجيل الصناعى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، ردا على طلبات إحاطة من النواب عن عدم توافر ملاعب رياضية للشباب، خاصة بعد حملة إزالة الملاعب الخماسية وضرورة استغلال أراضى المتخللات والأراضى الواقعة تحت خطوط الضغط العالى لإقامة ملاعب مفتوحة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "اليوم أنا ووزير الإنتاج الحربى افتتحنا المصنع الأول فى النجيل الصناعى، مصر هتصنع النجيل الصناعى وسيكون أول دعم للاستثمار الرياضى بمنتج ذى كفاءة عالية عالمياً، مصر ستكون منتجة لأول مرة للنجيل الصناعى ولن نستورد من الخارج بعد ذلك، ونتعاون مع القطاع الخاص والإنتاج الحربى".

وتابع الوزير، "طالما بدأنا نصنع النجيل الصناعى منقدرش نرجع للنجيل الطبيعى فى مراكز الشباب، وهذا النجيل الصناعى قوى جداً ومتاح من الفيفا للعب عليه، والمصنع سيغطى احتياجات مراكز الشباب من النجيل الصناعى الذى كان يتم استيراده، والهدف ليس تغطية حاجة السوق المصرية فقط ولكن التصدير أيضاً للخارج، سواء فى أفريقيا أو غيرها، أباك لكم يا مصريين وأبارك لنفسى".

ورد الوزير على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب، بأن الوزارة استردت 12 مليون جنيه مستحقة من بعض الأشخاص، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة، وجارى تحويل بعض المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكذلك سيتم تحويل بعض المسئولين.

وأشار أشرف صبحى إلى أن وزارة الرياضة تنتهج التعامل مع الكفاءات من القيادات، ومن لا يلتزم ستقول له "شكرا"، وبالنسبة لمشكلة استاد المنيا، قال الوزير، "استاد المنيا ضمن الاستادات المنصوص عليها فى المحافظات، ولو كل استاد أخذ ما لا يقل عن 15 مليون جنيه هنجيبها إمتى؟، لذلك قلنا لازم نفكر تفكير اقتصادى ولازم نتعاون مع القطاع الخاص مع ضمان ألا يكون هناك مغالاة على المستهلك، وبما يخدم تحقيق أهداف استراتجية بناء الإنسان".

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة فى إطار التنسيق والتعاون مع مجلس النواب استجابت لنحو (65%) من طلبات أعضاء المجلس بشأن تطوير مراكز الشباب والأندية والدعم المالى للمراكز وتجهيزاتها بالإضافة إلى أفواح رحلات "اعرف بلدك"، وجارى دراسة الباقى وتقدر بنحو (35%).

وأضاف صبحى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الطلبات التى وصلت الوزارة خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 20 فبراير 2019 نحو 5 آلاف و200 طلب مزكاة من 315 نائباً فى أكثر من 20 محافظة بشأن العديد من الطلبات الخاصة بمراكز الشباب والأندية، وتم الاستجابة إلى 3 آلاف و322 طلبا، وجارى دراسة الباقى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم الأندية الصغيرة بشكل كبير وليست الكبيرة، قائلاً، "نوجه الدعم لصالح الأندية التى تستحق الدعم".

فى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أعضاء البرلمان بعدم مقاطعة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أثناء حديثة فى المقابل مطالبة الوزير بعدم مخاطبة القاعة مباشرة.



