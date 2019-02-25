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صور.. نيفين جامع: إتاحة تمويلات لـ2790 مشروعا متناهى الصغر عبر 14جمعية أهلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:20 م
صور.. نيفين جامع: إتاحة تمويلات لـ2790 مشروعا متناهى الصغر عبر 14جمعية أهلية نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ما يقرب من 2790 مشروعا متناهى الصغر، يستفيد من التمويلات التى يتيحها الجهاز من خلال العقود الجديدة التى وقعها مع الجمعيات الأهلية المعنية بالتمويل المتناهي الصغر .
 
وأضافت جامع اليوم الاثنين، خلال توقيع عدد من العقود مع الجمعيات الأهلية، أنه سيتم اتاحة 14 مليون جنيه للجمعيات لتوجيهها لـ 2790 مشروعا مما سيتيح آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء تلك المحافظات التى تتواجد فيها الجمعيات الحاصلة على التمويل.
 
وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أنه سيتم تخصيص 25% من إجمالي العقود التى تم توقيعها إلى المشروعات المملوكة للمرأة وذلك بهدف دعمهن اقتصاديا واجتماعيا.
 
وأكدت جامع على دعم الجهاز للمؤسسات والجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة لتوفير الدعم الفني والمالي لهذه الجمعيات بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
 
 
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جهاز المشروعات الصغيرة (8)
 
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جهاز المشروعات الصغيرة يوقع عقودا مع جمعيات أهلية لإتاحة تمويل متناهى الصغر

الجمعيات الأهلية

التمويل المتناهي الصغر

نيفين جامع

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