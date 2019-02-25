صور.. غادة والى: 42720 أسرة استفادت من برنامج سكن كريم حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الأولى من برنامج سكن كريم حتى يناير 2019 قد شهدت تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وتنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا و5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا و1370 وصلة صرف صحى داخلية بسوهاج، كما جارى تنفيذ 3800 وصلة صرف صحى داخلية بقنا وتنفيذ 1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا.

وأضافت والى فى تصريحات اليوم أنه تم إنفاق حوالى 75 مليون جنيه (60 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، و 15 مليون جنيه مساهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة)، من أجل تنفيذ تلك المشروعات، وأوضحت أن التمويل المتاح حاليا يبلغ حوالى 350 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تغطية بعض متطلبات بعض المحافظات من الوصلات المنزلية للصرف الصحى بتمويل من وزارة التخطيط قدره حوالي 35 مليون جنيه لتنفيذ 7325 وصلة، ومن وزارة التنمية المحلية حوالى 62 مليون جنيه لتنفيذ 13212 وصلة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتمويل قدره 97 مليون جنيه لتنفيذ 20537 وصلة، كما أضافت أنه تم تغطية متطلبات بعض القرى بواسطة بعض الجمعيات الأهلية بتمويل حوالى 15مليون جنيه لتنفيذ 10565 وصلة.

وأكدت والى، أنه تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلا بتمويل حوالى 24 مليون جنيه فى 21 قرية بست محافظات هي سوهاج والمنيا والشرقية وأسوان والفيوم وبني سويف ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة وعدد من الشركات والجمعيات الأهلية، كما تم إجراء البحث الميداني لتحديد المستفيدين الأولى بالرعاية والمنازل التي سيشملها التأهيل بالمحافظات الخمس المستهدفة بواسطة مؤسسة أهلية (مصر الخير) بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان وتم اختيار القائمة المبدئية للمستفيدين (2500 أسرة) وذلك بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من نصف مليون يومية عمل، وأن إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج بلغ حتى تاريخه 42720 أسرة.