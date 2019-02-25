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صور.. صحة أسوان: تطعيم 59% من الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة القومية

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:38 ص
صور.. صحة أسوان: تطعيم 59% من الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة القومية جانب من الحملة
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثانى على التوالى، بعد أن انتهت أمس من تطعيم 145 ألفا و683 طفلاً وطفلة بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، إن فرق حملة التطعيم انتهت خلال اليوم الأول فقط من الحملة من تطعيم 145 ألفا و683 طفلاً وطفلة بالمحافظة بنسبة تصل إلى 59% من إجمالى الأطفال المستهدفة خلال الحملة التى تستمر فاعلياتها حتى الأربعاء المقبل، موضحاً أنه تم تطعيم 37 ألفا و877 طفلاً بإدارة أسوان، و13 ألفا و953 طفلاً بإدارة دراو، و37 ألفا و949 طفلاً بإدارة كوم أمبو، و9694 طفلاً بإدارة نصر النوبة، و26 ألفا و887 طفلاً بإدارة إدفو غرب، و19 ألفا و323 طفلاً بإدارة إدفو شرق.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حملة التطعيم تستهدف 246 ألفاً و429 طفلاً وطفلة بنطاق محافظة أسوان، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ولمدة 4 أيام، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار الدكتور إيهاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة جهزت فرقة متحركة على المنازل والمواقع العامة تضم 1200 شخص، بجانب وجود 232 فرقة ثابتة تضم كل واحدة منها "مُطعم وكاتب بيانات".

 

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

 

تطعيم الأطفال فى المدارس
تطعيم الأطفال فى المدارس

 

تنفيذ الحملة
تنفيذ الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


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