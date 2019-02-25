صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس استعدادا للبطولة الأفريقية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

خلال زيارته لمحافظة السويس، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية لاستضافة المحافظة لعدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل،

وفى هذا الصدد استمع رئيس الوزراء ، إلى شرح حول ما يتم من أعمال لرفع كفاءة استاد السويس الرياضى، الذى يتسع لاكثر من 20 ألف متفرج، وتشمل أعمال رفع الكفاءة الملعب الرئيسي وما تضمنه من صيانة النجيل، ومكان الاذاعة الداخلية، ومضمار ألعاب القوى والكاميرات وأبراج الاضاءة، والمدرجات، وإنشاء استديو تحليلى.

كما تشمل أعمال الصيانة والتطوير المقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها، وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية، وكذا غرف تغيير ملابس اللاعبين والحكام، وزيادة عدد الحمامات، وتطوير بوابات الدخول والخروج ، وأكد مدبولى ، على أهمية الانتهاء من تنفيذ كافة خطط ومشروعات رفع الكفاءة لمختلف المنشآت الرياضية وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.























