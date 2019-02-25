video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس استعدادا للبطولة الأفريقية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:41 م
صور.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس استعدادا للبطولة الأفريقية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق

خلال زيارته لمحافظة السويس، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية لاستضافة المحافظة لعدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل،

وفى هذا الصدد استمع رئيس الوزراء ، إلى شرح حول ما يتم من أعمال لرفع كفاءة استاد السويس الرياضى، الذى يتسع لاكثر من 20 ألف متفرج، وتشمل أعمال رفع الكفاءة الملعب الرئيسي وما تضمنه من صيانة النجيل، ومكان الاذاعة الداخلية، ومضمار ألعاب القوى والكاميرات وأبراج الاضاءة، والمدرجات، وإنشاء استديو تحليلى.

كما تشمل أعمال الصيانة والتطوير المقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها، وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية، وكذا غرف تغيير ملابس اللاعبين والحكام، وزيادة عدد الحمامات، وتطوير بوابات الدخول والخروج ، وأكد مدبولى ،  على أهمية الانتهاء من تنفيذ كافة خطط ومشروعات رفع الكفاءة لمختلف المنشآت الرياضية وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

SLM_9650
 

 

SLM_9656
 

 

SLM_9674
 

 

SLM_9702
 

 

SLM_9715
 

 

SLM_9736
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يتفقد استاد السويس خلال زيارته للمحافظة

رئيس الوزراء يوجه وزير الشباب فى اتصال هاتفى برفع كفاءة استاد السويس

السويس

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة