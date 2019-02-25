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وتزويدهما بنظامي البصمة الالكترونية..

صور.. "العدل" تفتتح مكتبى توثيق بندر ومركز "بنها" بعد ميكنتهما

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:38 م
صور.. "العدل" تفتتح مكتبى توثيق بندر ومركز "بنها" بعد ميكنتهما المستشار أشرف رزق يفتتح مكتب التوثيق
كتب إبراهيم قاسم
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أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مساعده المستشار أشرف رزق لشئون الشهر العقارى، فى افتتاح أعمال تطوير مكتبي توثيق "بندر" و"مركز بنها"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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 وشملت أعمال التطوير قيام هيئة صندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري بتزويد المكاتب بالتجيهزات الإنشائية والأثاث اللأزم لمكتبي توثيق "بندر" و"مركز بنها".
 
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 ومن ناحية أخري تم ميكنة كافة إجراءات العمل بمكتبي توثيق "بندر" و"مركز بنها"، وتزويدهما بنظامي البصمة الألكترونية والنداء الآلي، ويعتبر كلا المكتبين من مكاتب توثيق الجيل الثاني الذي يتميز بالعمل بنظام الشباك الواحد، وهو ما يوفر دورة العمل اليومية وييسر علي المواطنين، كما قامت الوزارة في ذات السياق بافتتاح أعمال تطوير مكتب توثيق نادي قضاة الفيوم علي ذات النسق.
 
 
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تطوير مكاتب الشهر العقارى

الجيل الثانى من تطوير مكاتب التوثيق

البصمة الالكترونية

افتتاح مكتب شهر عقارى

المستشار حسام عبد الرحيم

وزير العدل

المستشار أشرف رزق

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات




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