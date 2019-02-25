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صور.. إحباط تهريب آثار ومستحضرات تجميل عبر الموانىء

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:33 ص
صور.. إحباط تهريب آثار ومستحضرات تجميل عبر الموانىء جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانى خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث تمكنت وحدة مباحث منفذ السلوم البرى من ضبط "صلاح الدين.م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد ، وبحوزته كمية من مستحضرات التجمييل عبارة عن 1872 عبوة  مخفاه داخل سيارته.
 
ونجحت وحدة مباحث ميناء سفاجا البحرى في ضبط "محمد.ع "مقيم بمحافظة قنا، بحوزته جهاز تنقيب عن المعادن "أجنبى الصنع ومحظور إستيراده " مخبأ داخل غسالة ملابس.
 
وتمكنت وحدة مباحث ميناء دمياط البحرى من ضبط 4 بحارة "يحملون الجنسية المصرية" ضمن طاقم باخرة على رصيف الميناء والقادمة من إحدى الدول الأجنبية ، والمحملة برسالة (أخشاب) ، وذلك أثناء خروجهم من بوابة الميناء ، وبحيازتهم كمية من الأقمشه المشابهه لزى القوات المسلحة المصرية مخبأه ضمن أمتعتهم، فيما تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطه موانئ سفاجا من ضبط "عصام.ع" مقيم بالشرقية بحوزتة "40 بطانية أجنبية الصنع غير خالصة الجمارك مخفاة ضمن أمتعته" ، وتمكن قسم شرطه مباحث مطار الأقصر من ضبط Games Bowen   يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة ، وبحوزته "3 قطع رأس سهم من البرونز، و 13 عملة معدنية مختلفة الاحجام والاشكال، 2 نرد من العاج "وبعرضها على الوحدة الآثرية بالمطار أفادت بأنها أثرية.
 
وتمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطه موانئ سفاجا من ضبط "أحمد . م "مقيم بالشرقية، بحوزتة "12 كيلو جرام عسل نحل جبلى ، عدد 216 قطعة مستحضرات تجميل".
التحفظ على المضبوطات
التحفظ على المضبوطات

المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
 
 
 

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