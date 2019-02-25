صحيفة روسية: طائرة استطلاع أمريكية تقوم بطلعات مراقبة فوق روسيا

موسكو (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (كراسنايا زفيزدا) الروسية، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينج أوــ إس – 135 بى" ستقوم بطلعات للمراقبة فوق الأراضى الروسية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الثانى من مارس المقبل.

وأشارت الصحيفة الروسية (النجم الأحمر) لسان حال وزارة الدفاع، فى عددها الصادر اليوم، إلى أن هذه الطلعات تأتى فى إطار تطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة الدولية، موضحة أن بعثة أمريكية بريطانية مشتركة ستنفذ هذه الطلعات بعد إقلاعها من مطار خاباروفسك فى الشرق الأقصى الروسى.

يذكر أن مختصين روس سيقومون على متن الطائرة الأمريكية المذكورة بمراقبة التزام البعثة الأمريكية البريطانية ببيانات الطيران المتفق عليها، بالإضافة إلى التأكد من استخدام الأجهزة المنصوص عليها فى الاتفاقية.

وفى إطار تطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة الدولية، ستقوم طائرة روسية من طراز "أنتنوف – 30 بي" فى ذات الفترة تقريبا بتنفيذ طلعات مراقبة فوق أراضى ألمانيا الفيدرالية بعد إقلاعها من مطار كولون الألمانى.

يذكر أن موسكو شاركت فى وضع اتفاقية السماوات المفتوحة التى وقعت عليها الدول المشاركة العام 1992 ودخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2002، وتضم حاليا 34 دولة، وتسمح الاتفاقية بإجراء رحلات لطائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف فى أجواء الدول المشاركة فى الاتفاقية، حيث تنفذ مثل هذه الرحلات فوق الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وروسيا.