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شينزو أبى: خطة نقل قاعدة "فوتينما" الأمريكية بجزيرة "أوكيناوا" لن تتغير

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:53 ص
شينزو أبى: خطة نقل قاعدة "فوتينما" الأمريكية بجزيرة "أوكيناوا" لن تتغير شينزو أبى
طوكيو (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى اليوم الاثنين، أن خطة نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالى بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو" لن تتغير، موضحا أن حكومته قد أكدت مرارا وتكرارا أن خطة الانتقال سوف تمضى قدما بغض النظر عن الاستفتاء الذى جرى فى جزيرة "أوكيناوا" أمس.

وأعرب شينزو أبى - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن تقديره لمشاعر سكان محافظة "أوكيناوا"، مضيفا أن الحكومة ستواصل السعى إلى الحوار معهم للمضى قدما فى تنفيذ المشروع.

وقال رئيس الوزراء اليابانى إنه قد مر عشرون عاما على اتفاق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة "فوتينما"، ولن يكون بإمكان طوكيو التأجيل أكثر من ذلك. مشيرا إلى أن تخفيف عبء استضافة القواعد العسكرية عن أوكيناوا يعد مسئولية رئيسية للحكومة المركزية التى ستواصل بذل أقصى جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتأتى تصريحات رئيس الوزراء اليابانى بعدما أظهرت نتائج الاستفتاء الذى جرى فى جزيرة "أوكيناوا" أمس الأحد، رفض الناخبين لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى منطقة أخرى داخل الجزيرة الواقعة جنوب غرب البلاد.

وقد صوت 72 فى المائة من الناخبين ضد نقل قاعدة "فوتينما" الجوية، وذلك مقابل تأييد 19 فى المائة فقط لنقلها فى حين بلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء 52 فى المائة.

بدوره، قال حاكم أوكيناوا دينى تاماكى إنه يجب احترام نتائج الاستفتاء معربا عن أمله فى تسليم نتائجه إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

يذكر أن الحكومة المركزية فى اليابان تقول إن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر التى تشكلها القاعدة الجوية، إلا أن حكومة أوكيناوا تعارض الخطة وترغب فى نقلها بشكل كامل إلى خارج الجزيرة، حيث إن أوكيناوا تستضيف وحدها نحو 70 فى المائة من المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان.

 


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