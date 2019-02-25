video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 05:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. قبلة رامى مالك لصديقته بعد فوز فيلمه بثلاث جوائز بالأوسكار 2019

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:14 ص
شاهد.. قبلة رامى مالك لصديقته بعد فوز فيلمه بثلاث جوائز بالأوسكار 2019 النجم المصرى العالمى رامى مالك فى حفل الأوسكار 2019
كتب بلال رمضان
إضافة تعليق

رصدت كاميرات المصورين فى حفل جوائز الأوسكار 2019، قبلة النجم المصرى العالمى رامى مالك، إلى صديقته، بعدما فاز فيلمه Bohemian Rhapsody بثلاث جوائز.

وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج.

رامى مالك وصديقته فى حفل الأوسكار 2019
رامى مالك وصديقته فى حفل الأوسكار 2019

 

حظى الفيلم على اقبال كبير جداً بعد تحقيق رامى مالك جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : و55 مليون دولار.

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

 

قبلة رامى مالك لصديقته بعد فوزه فيلمه بثلاث جوائز بالأوسكار 2019
قبلة رامى مالك لصديقته بعد فوز فيلمه بثلاث جوائز بالأوسكار 2019

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. ريجينا كينج تبكى بعد فوزها بالأوسكار وتهدى الجائزة لوالدتها

ليدى جاجا تغادر حفل الأوسكار 2019 قبل إعلان الجائزة المرشحة لها

قبل خسارتها.. تعرف على رسالة نادين لبكى لجمهورها من داخل حفل الأوسكار

ماهرشالا على.. ثانى فنان أسمر يفوز بجائزة الأوسكار بعد دنزل واشنطن

ماهرشالا على يهدى جائزة الأوسكار لجدته.. ويؤكد: "لولاها لم أكن هنا"

أخبار الأوسكار

الأوسكار

حفل توزيع جوائز الأوسكار

الأوسكار 2019

Oscars2019

أوسكار 2019

جوائز الأوسكار

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة