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شاهد.. صور جديدة للنجم العالمى رامى مالك مع أسرته قبل الوصول للعالمية

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:56 م
شاهد.. صور جديدة للنجم العالمى رامى مالك مع أسرته قبل الوصول للعالمية رامى مالك وأسرته
كتب – فريق المحافظات
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ينشر "اليوم السابع" صور النجم رامى مالك المصرى الأصل، مع أسرته، وظهر فى الصور والده سعيد مالك، ووالدته نيللى، وشقيقته جاسمين، وشقيقه سامى.

وظهر فى الصور سامى الشقيق التوأم لرامى والشقيقة الكبرى جاسمين التى تعمل طبيبة، والتقطت الأسرة الصور بمقر إقامتهم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

رامى مالك (1)

وبحسب مقربون من العائلة، فإن سعيد مالك والد النجم العالمى، تزوج من زميلته نيللي مالك والتي أطلق اسم والدها على اسم ابنها رامي، وأقام معها في القاهرة، وفي العام 1978 أنجب منها ابنة أطلق عليها اسم جاسمين، وبعدها بعام رحل الأب ومعه زوجته وابنته جاسمين إلى أمريكا فى عام 1979، وبعدها بعام واحد ولد الشيقيقان رامى وسعيد فى أمريكا.

وتربع الممثل العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك على عرش السينما العالمية بعد تتويجه بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 وسط حالة كبيرة من الفرحة من النجوم العالمين وأيضاً المصريين لفوز رامى بالجائزة..

رامى مالك (2)

وكان لفيلم Rami Malek مالك "Bohemian Rhapsody" نصيب الأسد فى حصد جوائز أوسكار 2019، وبجانب تتويج رامي مالك بجائزة أفضل ممثل، فاز الفيلم بجوائز أفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتى وأفضل مكساج، وذلك بعدما حظى الفيلم بإقبال كبير جداً بعد تحقيق رامى مالك جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول إلى هذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفته تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.

 
رامى مالك (3)

 


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