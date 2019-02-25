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شاهد.. جنيفر لوبيز و جايسون موموا وإيما ستون على السجادة الحمراء للأوسكار

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:39 ص
شاهد.. جنيفر لوبيز و جايسون موموا وإيما ستون على السجادة الحمراء للأوسكار إيما ستون
كتب على الكشوطى
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حرص النجوم العالمين جنيفر لوبيز و جايسون موموا وإيما ستون على الظهور بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار وجاءت إطلالتهم ملفتة للأنظار، مما جعل المصورين يتهافتون علي تصويرهم .

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يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم  Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

 

 

 

 


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