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شاب إسمعلاوى أصيب بعجز نصفى فى حادث سير ويناشد وزيرة الصحة سرعة علاجه

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:24 ص
شاب إسمعلاوى أصيب بعجز نصفى فى حادث سير ويناشد وزيرة الصحة سرعة علاجه إسلام على عبد النور
الإسماعيلية – السيد فلاح
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تعرض الشاب، إسلام على عبد النور، البالغ من العمر 26 عامًا لحادث سير، منذ ثلاثة سنوات، تسبب فى تعرضه لعجز نصفى، وأصبح طريح الفراش منذ الحادث وحتى الآن.

يقول الشاب إسلام فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه يقيم فى عزبة السماكين التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، تعرضت لحادث سير منذ ثلاث سنوات، تسبب فى إصابته فى الحبل الشوكى وأدى إلى إصابته بعجز نصفى، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء عملية جراحية فى القاهرة لتثبيت الفكرة الخامسة وتم رفع الضغط من على الحبل الشوكى، لكنه ما زال عاجز، ولديه عجز نصفى ولا يوجد أى حلول طبية فى مصر، لعدم توافر تخصص علاج الحبل الشوكى فى مصر.

و تابع، الشباب العاجز، أنا متزوج ولدى بنت، وبحثت على علاج كتير فى مصر لكن فى يوجد فى مصر تخصص علاج للحبل الشوكى وكل الأطباء أكدوا أنه يمكن يتم علاجه خارج مصر وتحديدًا فى ألمانيا، ويعود مرة أخرى للمشى على قدمه لكن العلاج فى الخارج مكلف وهو لا يملك قوت يومه.

وأناشد الشاب الرئيس السيسى والدكتورة هالة زايد وزير الصحة وأهل الخير بالتدخل لعلاجه على نفقة الدولة، لأن علاجه مكلف، مشيرًا إلى أنه نفسه يعود مرة أخرى للقيام والحركة على رجلة من أجل العودة مرة أخرى للعمل من أجل توفير حياة كريمة لأسرته وبنته، مضيفًا، "نفسى يجى اليوم اللى أقدر أحضن بنتى فيه وأنا واقف".

للتواصل مع الحالة: 01278640483

 

التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث (1)
التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث 

 

التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث (2)
التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث 

 

التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث (3)
التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث

 

التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث (4)
التقارير الطبية للشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث 

 

الشاب إسلام على عبد النور بعد الحادث (1)
الشاب إسلام على عبد النور بعد الحادث

 

الشاب إسلام على عبد النور بعد الحادث (2)
الشاب إسلام على عبد النور بعد الحادث 

 

الشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث
الشاب إسلام على عبد النور قبل الحادث

 

بطاقة تحقيق شخصية للشاب إسلام على عبد النور (1)
بطاقة تحقيق شخصية للشاب إسلام على عبد النور 

 

بطاقة تحقيق شخصية للشاب إسلام على عبد النور (2)
بطاقة تحقيق شخصية للشاب إسلام على عبد النور

 

 


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