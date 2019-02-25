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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم المشدد والبراءة بقضية "ضرب كمين المنوات"

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم المشدد والبراءة بقضية "ضرب كمين المنوات" المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بضرب كمين المنوات بعد أحكام المشدد والبراءة على المتهمين، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى الحكم..

ما هى الدائرة التى أصدرت الحكم ؟
 

ـ صدر الحكم من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمشدد؟
 

حصل 3 متهمين على أحكام بالمشدد منم متهمين على حكم المشدد 15 سنة وهما أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع، وحصل متهم على حكما بالسجن المشدد 10 سنوات محمود رمضان محمود.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة؟
 

ـ حصل 3 متهمين على أحكام بالبراءة وهم على محمود عبد الله، أحمد عيد محمد، ميسرة نشأت جمال.

ما هى العقوبة التبعية التى وضعتها المحكمة على المتهمين؟
 

ـ قضت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة.

ماذا قالت المحكمة عن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين؟
 

ـ أمرت المحكمة بتسليم الاسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين لوزارة الداخلية.

ما ذا قالت المحكمة قبل النطق بالحكم ؟
 

قبل النطق بالحكم قالت المحكمة "إن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه أن يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فمن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله".

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.


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