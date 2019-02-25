سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يتابع الاستعداد بمصيف بلطيم للموسم المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، مدينة مصيف بلطيم فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على سير العمل بالمدينة وبحث مشاكل المواطنين، متابعًا سير العمل بالإدارات المختلفه داخل الديوان العام .

وناقش السكرتير العام مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور المهندس فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات التى تقع ضمن الخطة الاستثمارية بالمدينة.

والتقى سكرتير عام المحافظة مع عدد من أهالى المدينة وناقش عدد من طلبات المواطنين وسرعة حلها ووعد بحلها جميعا، كما تابع السكرتير العام للمحافظة، استعداد مصيف بلطيبم للموسم المقبل، والتطوير الذى يشهده شواطئ المصيف.

من ناحية أخرى انتهت 13 إدارة تعليمية، تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، من تلقى أوراق شباب الخريجين الراغبين فى العمل بالتدريس بنظام العقود المؤقتة، لسد العجز فى التخصصات المختلفة لنهاية العام الدراسى الحالى، وذلك بعد أن تم مد فترة قبول الأوراق، وشهدت هذه الإدارات زحاما شديدا من الشباب لتقديم الأوراق، بعد أن تم إلغاء شرط تقديم القيد العائلى "الطبعة الرابعة" ضمن الأوراق للتنافس على فرص العمل المخصصة للمحافظة فى عدد من التخصصات بالمدارس، وبلغ عدد من تقدموا بأوراقهم على موقع الوزارة 21ألف و497 مرشحًا .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، خلال بيان لها، أغلق باب التقديم للوظائف المؤقتة التى أعلنت عنها الوزارة لسد العجز فى العديد من التخصصات، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مد فترة التقديم ل اليوم الاثنين بعد أن كانت الفترة التى حددها الوزير لإستلام الأوراق بالإدارات انتهت يوم الخميس الماضى، مؤكدة على تجهيز القاعات الخاصة بعقد الاختبار التحريرى الذى ستحدده الوزارة، إضافة لعقد مقابلات شخصية لمن اجتاجز الاختبار التحريرى منهم، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية أنتهت من تلقى الملفات من المرشحين، اليوم الإثنين، الموافق 25 فبراير، وسيتسلم المرشحين العقود وعملهم الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وناشدت كشك، شباب الخريجين المرشحين للعمل بالتدريس المؤقت المعلن عنها بمدارس كفر الشيخ، الذين تقدموا بملفاتهم للإدارات التعليمية توثيق البريد الإلكترونى الخاص بكل منهم فى الإدارة التعليمية أن لم يكن قد كتبه، مؤكدة أن كل مرشح سيخوض اختبار على الانترنت، ونتيجة كل منهم ستصل على الربيد الإلكترونى الخاص به.