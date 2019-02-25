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سقوط عاطل وراء سرقة محتويات شقة سكنية لموظف فى روض الفرج

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:49 م
سقوط عاطل وراء سرقة محتويات شقة سكنية لموظف فى روض الفرج المتهم بسرقة شقة موظف فى روض الفرج
كتب عبد الرحمن سيد
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نجحت مباحث قسم شرطة روض الفرج، فى ضبط عاطل بعد قيامه بسرقة محتويات إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط "أحمد.ح.ف" 26 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب"  - هاتف محمول)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن"بيتر.م.ر" 32 سنة موظف بأسلوب "التسلق"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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