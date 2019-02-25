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الإثنين، 25 فبراير 2019 05:12 م
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سقوط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل فى الجمالية

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:01 م
سقوط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل فى الجمالية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل فى الجمالية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، فى القبض على سيدة أثناء قيامها بعرض مصوغات للبيع على أحد المحلات التجارية بعد سرقتها من أحد المساكن و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

و تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "أمينة.م.م" 34 سنة  أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية (4 دلاية ،2 سلسله ، خاتم) للبيع لأحد أصحاب محلات المصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن "نوال.م.ع" 33 سنة ربة منزل بإسلوب " المغافلة " أثناء زيارتها للمجنى عليها.

 

 

 


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