سقوط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل فى الجمالية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، فى القبض على سيدة أثناء قيامها بعرض مصوغات للبيع على أحد المحلات التجارية بعد سرقتها من أحد المساكن و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

و تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "أمينة.م.م" 34 سنة أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية (4 دلاية ،2 سلسله ، خاتم) للبيع لأحد أصحاب محلات المصوغات بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنها الحقيقى ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن "نوال.م.ع" 33 سنة ربة منزل بإسلوب " المغافلة " أثناء زيارتها للمجنى عليها.