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الإثنين، 25 فبراير 2019 12:40 م
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سقوط تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:01 م
سقوط تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بالبحيرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز دمنهور بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ضبط "ص. ع . ع" 59 سنة عاطل، و"ف.  ر .ع" 20 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان المذكوران بمأمورية بمحل إقامتهما، وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما بقرية عزب شبرا دائرة المركز، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش، تزن  5.2 كيلو جرام  تقريبا، و مبلغ 1000 جنيه و2 هاتف محمول.
 
وبمواجهتهما اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، المبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما. تحرر عن ذلك، المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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