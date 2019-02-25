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رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:17 ص
رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالجيزة رفع سيارات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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