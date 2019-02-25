رئيس حى الشرابية الجديد: هدفى محاربة الفساد وسرعة قضاء مصالح المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أكد العقيد فادى يوسف، رئيس حى الشرابية الجديد، على ضرورة سرعة الأداء حيث تم تحديد 48 ساعة لتنفيذ الخدمة الإدارية، وتشكيل منظومة إدارية لمتابعة صرف الترخيص.

وأضاف رئيس حى الشرابية: سيتم متابعة سرعة الأداء وإحترام المواطن والابتعاد عن فكرة الروتين الممل، ووضع رؤية لتنفيذ خطته التطويرية علي المستوي الإداري والميدانى، بالإضافة إلى محاربة الفساد والتقاعس والتواكل.

واشار إلى أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تواكل من أي موظف مع التشديد على ضرورة احترام المواطن وتأدية خدمته وفقا لتنفيذ القانون وأن نظام العمل الجديد فى الحى هدفه الشفافية ومتابعة الترخيص والتأكد من قانونيتها وإعطاء كل ذي حق حقه.