رئيس جامعة بنى سويف: تكليف معيدين جدد للعمل بالكليات وفقا للخطة الخمسية

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تكليف معيدين جدد بكليات الإعلام والتجارة والطب البيطرى ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، وذلك للعام الجامعى 2017/2018، وطبقَا للخطة الخمسية لتعيين المعيدين بهذه الكليات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة، إذ وافقت اللجنة على ندب 13 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم من الجامعة إلى خارجها على ألا يزيد عن يوم واحد لأصحاب المهام الإدارية، ويومين للآخرين، وكذلك ندب 14 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم من الخارج إلى الجامعة طبقَا لاحتياجات الأقسام العلمية بالكليات وخاصة التخصصات النادرة، بالإضافة إلى نقل 9 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الخارج إلى الجامعة طبقًا للتخصصات النادرة والمتميزة التى تتطلبها الأقسام العلمية والبرامج الجديدة.