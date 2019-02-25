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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الوكالة الفرنكوفونية لبحث العلاقات المشتركة

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:03 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الوكالة الفرنكوفونية لبحث العلاقات المشتركة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية وفد الوكالة الفرانكفونية برئاسة ايرفيه سابوران المدير الاقليمى لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الفرنكوفونية، حيث استعراض الجانبان نشاط الوكالة الفرانكفونية بجامعة الإسكندرية ومناقشة سبل تطوير أنشطة الوكالة فى المجالات العلمية والبحثية والثقافية بهدف تنمية مهارات الطلاب والباحثين الدراسين باللغة الفرنسية. 
 
وأشار "الكردى" خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون وتقديم الوكالة لمزيد من المنح الدراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه الدارسين باللغة الفرنسية فى عدة تخصصات بجامعة الإسكندرية، وكذلك دعم البرامج الفرنكوفونية بكليات الجامعة. 
 
وأكد "سابوران" اهتمام الوكالة الفرنكوفونية بعقد المزيد من الأنشطة والفاعليات وعقد الشراكات بالتعاون مع الدول الأعضاء فى الوكالة الفرنكوفونية لزيادة التواصل بين الجامعات والاستفادة من البرامج التى تقدمها الوكالة.
 
حضر اللقاء الدكتور حسن ندير خير الله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ومستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى.
 

 


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