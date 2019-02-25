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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مدير المركز الثقافى البريطانى لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:31 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مدير المركز الثقافى البريطانى لبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية بعد ظهر أمس الاثنين، اليزابيث وايت مدير المركز الثقافى البريطانى بالقاهرة ونيفين أباظه مدير المركز الثقافى البريطانى بالإسكندرية بهدف تعزيز سبل التعاون والتبادل العلمى والأكاديمى وبين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية خاصة فى المجالات الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات.

 وأشار رئيس جامعة الإسكندرية خلال اللقاء إلى حرص الجامعة على التعاون مع الجامعات البريطانية فى مجال البحث والابتكار، مشيراً إلى إستقبال الجامعة فى منتصف شهر مارس القادم وفد من جامعة مانشستر البريطانية لتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك، كما استعرض الأنشطة والبرامج المشتركة مع الجامعات البريطانية ومنها جامعات كامبردج، وأكسيس، ولندن ساوث بنك، وداندى البريطانية، كما استعرض المنح المقدمة من خلال برنامج نيوتن مشرفة لطلاب الجامعة على مستوى الدراسات العليا.

 وأشارت وايت إلى إحتفال المجلس الثقافى البريطانى هذا العام بمرور 80 عاماً على إنشاؤه بمصر، مشيرة إلى إهتمام دولتها بمصر كشريك فعال فى التبادل الثقافى وتقديم فرص لتنمية مهارات الشباب المصرى، وأضافت أن المجلس الثقافى البريطانى يسعى إلى مواكبة إحتياجات المجتمع المصرى من خلال برامجه ومبادراته المختلفة فى المجالات العلمية والبحثية.

 حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.


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