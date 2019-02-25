رئيس الوزراء يتفقد استاد السويس خلال زيارته للمحافظة

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، إستاد السويس لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم، بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الأقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.