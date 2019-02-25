رئيس الوزراء: غداً اجتماع بحضور التعليم العالى والصحة لحل مشكلة نقص الأطباء

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته محافظة السويس، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى عتاقة، والتى يتم بها حاليا أعمال التشغيل التجريبى للتوسعات، وتصل الطاقة التصميمية للتوسعات إلى 150م3/يوم، وبتكلفة تقديرية حوالى 300 مليون جنيه، واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول مكونات المشروع، والهدف منه.

وتمت اإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم فى استيعاب التصرفات الواردة من محافظة السويس والتى تتعدى200 ألف م3/يوم، كما أن هذا المشروع يعتبر توسعات لمحطة المعالجة القائمة والتى تم إنشاؤها منذ عام 1995بطاقة 130 الف م3/يوم،).

وخلال تصريحات صحفية بالمحطة، أكد رئيس الوزراء، أن الهدف من زيارة اليوم متابعة استعدادات المحافظة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكذا الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظ على بدء تطوير مداخل المحافظة، والميادين، وتم الاتفاق مع وزير البترول على مشاركة الشركات العاملة بالمحافظة بنحو 30 مليون جنيه، فى أعمال التطوير، ضمن مسئوليتها المجتمعية، كما ستسهم وزارة التنمية المحلية، إضافة لموارد المحافظة الذاتية.

وأشار مدبولى إلى أنه يحرص دائما فى زياراته الميدانية على تفقد مشروعات الصحة والتعليم، والخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين، لأن الحكومة تضعهما على أجندة الأولويات، ولذا زرنا مستشفيات ومدارس، مشيراً إلى أن هناك تحدياً يواجهنا فى قطاع الصحة، هو نقص الأطباء، ولذا سيتم عقد اجتماع غداً بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، للتنسيق بشأن الاستعانة بأساتذة كليات الطب فى المستشفيات الحكومية، التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه طلب من المحافظ سرعة توفير أراض فى المناطق التى بها كثافة عالية بفصول المدارس، لتكليف هيئة الأبنية التعليمية بسرعة بناء مدارس بها، لتخفيض الكثافة، كما أنه طلب التكلفة المطلوبة لإنهاء مستشفى جامعة السويس، للعمل على تدبيرها، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية فى المشروعات الخدمية للمواطنين مهمة جدا.

وأكد أن مشروع الصرف الصحى بعتاقة الذى تمت زيارته اليوم، مشروع عملاق، وسيحل مشكلة التصرفات الزائدة لمياه الصرف الصحى بالمحافظة، ويستوعب الزيادات المستقبلية.