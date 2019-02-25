رئيس الوزراء: شركات البترول بالسويس ستدعم رفع كفاءة المحافظة بـ30 مليون جنيه

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه تفقد خلال زيارته اليوم الاثنين لمحافظة السويس أن هدف هذه الزيارة التعرف علي المشروعات الجارى تنفيذها.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس خلال جولته، أنه تابع استعدادات تطوير ورفع كفاءة المحافظة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية.

ووجه الشركات التي تعمل بالمحافظة ومنها شركان البترول بتقديم المساعدة لرفع كفاءة المحافظة، موضحا أن شركات البترول ستقدم 30 مليون جنيه لرفع كفاءة المدينة ووزارة التنمية المحلية ستدعم المدينة.

وأشار إلي أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع وزيرى الصحة والتعليم العالي لمتابعة المستشفيات، خاصة وأن محافظة السويس ستكون ضمن محافظات المرحلة الأولي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.