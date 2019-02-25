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رئيس المفوضية الأوروبية: هدفنا تكثيف التفاعل مع العرب للتغلب على المشكلات

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:39 م
رئيس المفوضية الأوروبية: هدفنا تكثيف التفاعل مع العرب للتغلب على المشكلات رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية، إن تواجد قادة 49 دولة أوروبية وعربية بقمة شرم الشيخ يؤكد على دور مصر، مشيرا إلى أن القمة تضمنت مناقشة العديد من القضايا المشتركة.

 

وأضاف يونكر، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نود التفاعل أكثر بين العالمين الاوروبي والعربى والتغلب على المشكلات والخلافات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك رؤية الغد بصورة متفائلة".

 

وأكد رئيس المفوضية الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية يجمعهما علاقات تاريخية، حيث يدعم  الاتحاد الأوروبى فلسطين بـ4 مليارات دولار، وكذلك سوريا وقضايا اللاجئين، كما شهدت التبادل التجارى معدلًا جيدًا.


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