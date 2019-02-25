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الإثنين، 25 فبراير 2019 01:06 م
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على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية..

رئيس الصومال يلتقى قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:57 م
رئيس الصومال يلتقى قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك الرئيس الصومالى محمد عبد الله
(أ ش أ)
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التقى الرئيس الصومالى محمد عبد الله، اليوم الاثنين، مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك، وذلك على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الرئيس الصومالى مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القمة العربية - الأوروبية الأولي قد انطلقت فعالياتها أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين، لبحث التعاون المشترك حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


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