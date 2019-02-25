رئيس الصومال يلتقى قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك

(أ ش أ)

التقى الرئيس الصومالى محمد عبد الله، اليوم الاثنين، مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك، وذلك على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الرئيس الصومالى مع قادة العراق والسويد وإيطاليا والدانمارك سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القمة العربية - الأوروبية الأولي قد انطلقت فعالياتها أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين، لبحث التعاون المشترك حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.