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رئيس البرلمان للنواب: ممنوع توجيه عبارات الشكر للوزير فى طلبات الإحاطة

الإثنين، 25 فبراير 2019 02:19 م
رئيس البرلمان للنواب: ممنوع توجيه عبارات الشكر للوزير فى طلبات الإحاطة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نور على
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طالب الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب من النواب المتقدمين بطلبات إحاطة عدم توجيه أى شكر للوزير فى نص الطلب المقدم مشيرا إلى أن طلب الإحاطة هو تنبيه لوجود قصور فى أداء الوزارة.

فيما قال النائب محمد سيد أحمد عند حديثه فى طلب الإحاطة أن أشرف صبحى وزير الشباب ملتزم بمقابلة النواب إسبوعيا عكس باقى الوزراء وهو ما يستوجب أن نشكره. فيما قال النائب عصام إدريس:"ازاى نوصل للوزير إننا بنحبه والدكتور على عبد العال منع توجيه الشكر".

ورد رئيس المجلس قائلا :" طلب الإحاطة هو تنبيه للوزير عن وجود قصور وليس مجاله الشكر".

يذكر أن الجلسة اليوم تناقش 54 طلب إحاطة موجهة لوزير الشباب حول عددا من المشاكل التى تواجهها مراكز الشباب.

 

 
 

 

 


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