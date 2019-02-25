دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: فحص الدواجن لمتابعة أنفلونزا الطيور

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: 213 مليون جنيه قروض دوارة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر

إنقاذ سيدة مسنة فى الشارع ببنى سويف وإعادتها لأسرتها بعد غياب شهر.. صور

وزارة التموين:

التموين: الإعلان عن بدء معاينات طلبات المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى أول مارس

وزارة التربية والتعليم:

غدا.. آخر يوم لتلقى أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وزارة الصحة:

"الصحة" تبدأ إجراءاتها التنفيذية لتقليص أعداد المواليد سنويا.. نشر قوافل طبية مجانية.. 8 وسائل لمنع الحمل بالجمهورية.. وتؤكد: خفض نسب انقطاع السيدات عن تنظيم الأسرة لـ18% عام 2030.. وسيدة بين كل 6 تحمل خطأ

تفاصيل الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات × 8 معلومات

وزارة الزراعة:

لجنة أراضى الدولة تعلن استرداد 7 ملايين متر و 272 ألف فدان

الزراعة: برامج تقصى وسحب عينات من مزراع الدواجن لمتابعة إنفلونزا الطيور

وزارة النقل:

وزارة النقل: توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الجديدة منتصف 2020

وزارة القوى العاملة :

القوى العاملة: تعيين2227 باحثا عن العمل منهم 34 من ذوى الاحتياجات بالقليوبية

وزارة الأوقاف

الأوقاف: بروتوكول تعاون مع "القومى للمرأة" لاستخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى