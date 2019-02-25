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خالد صلاح على تويتر: الجينات المصرية تفوز بالأوسكار.. مبروك رامى مالك

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:30 ص
خالد صلاح على تويتر: الجينات المصرية تفوز بالأوسكار.. مبروك رامى مالك الكاتب الصحفى خالد صلاح
كتب خالد إبراهيم
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هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الفنان المصرى رامى مالك عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز الأوسكار لعام 2019، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

وأضاف عبر حسابه على تويتر، أن فوز شاب يفخر بجذوره المصرية وأبوه وأمه من المنيا بجائزة الأوسكار، يؤكد على عظمة هذا الشعب،  كما  يؤكد خطأ كل الأشرار الذين راهنوا على ضياع مصر، هذا البلد الكبير القادر على الإبداع والنجاح رغم التحديات والمؤامرات التى تتعرض لها فى الداخل والخارج.

وقال "بلدنا دي عجيبة يبقى كل الأشرار يراهنوا على ضياعها وبعدين الجينات المصرية تفوز بالأوسكار مرة واحدة كدة لشاب يفخر بجذوره المصرية وأبوه وأمه من المنيا، عمرك شوفت عظمة فى جينات شعب أحلى من كدة، صباح الفل على المنيا . صباح الفل على جينات الفن والإبداع والحضارة، مبروك رامي مالك".

 

 

 

خالد صلاح على تويتر
خالد صلاح على تويتر

 

وكان الفنان المصرى العالمى رامى مالك، قد توج مساء أمس بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody.

ووجه رامى مالك، خلال كلمته، عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، فى مسرح دولبى، فى هوليود، الشكر إلى والدته، ووالده، وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

رامى مالك يحتفل بالأوسكار

حظى الفيلم على إقبال كبير جداً بعد تحقيق رامى مالك جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الاول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.

جانب من الحفل

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.


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