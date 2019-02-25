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خادم الحرمين الشريفين يلتقى ملك البحرين بشرم الشيخ لبحث العلاقات الثنائية

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:29 م
خادم الحرمين الشريفين يلتقى ملك البحرين بشرم الشيخ لبحث العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين وملك البحرين
كتب محمد رضا
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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، فى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.

لقاء خادم الحرمين الشريفين وملك البحرين
لقاء خادم الحرمين الشريفين وملك البحرين

 

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء  عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى عصام خلف، ووزير شؤون الإعلام على الرميحى.

 


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