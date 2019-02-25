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حملات مكثفة لـ"تموين الإسكندرية" تسفر عن ضبط 3 مصانع مخالفة ببرج العرب

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:36 م
حملات مكثفة لـ"تموين الإسكندرية" تسفر عن ضبط 3 مصانع مخالفة ببرج العرب سلع غذائية - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة للتفتيش وذلك بتعليمات من محمد سعد الله أحمد مدير المديرية بمتابعة للأسواق وتشديد الرقابة عليها لضبطها وحماية المواطن من الغش التجارى.

وقد أسفرت الحملة التى شنتها إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية، عن ضبط مصنع يقوم لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال أقمار صناعية بدون تراخيص من الجهات المختصة وكانت المضبوطات حيث تم ضبط 15كرتونة أجهزة استقبال الكرتونية لها 250 بوردة، 20 كرتونة ادوبتور أجهزة استقبال الكرتونية بها 250أدوبتور، 30كرتونة ريموت ريسيفر عبوة الكرتونة 250ريموت، 20كرتونة ريسيفر كامل بكل كرتونة ١٥ ريسيفر كامل.

من جهه أخرى قامت المديرية بتحرير محضر لأحد شركات الشاى ومصنع ببرج العرب لإنتاج شاى غير مطابق للمواصفات القياسية طبقا بما ورد فى تقرير المعامل، كما تم تحرير محضر لأحد المصانع لإنتاج جين مثلثات غير مطابق للمواصفات طبقا لما ورد من تقرير المعامل ومحضر لإدارة وتشغيل مصنع بلاستيك بدون ترخيص وتم مصادرة كمية 7500 كجم جرش بلاستيك بمنطقة الراس السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات لعرضها على وكيل النائب العام.

 


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