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"جنايات الجيزة" تستمع اليوم لتلميذة تتهم مالك مركز تعليمى بهتك عرضها

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:00 ص
"جنايات الجيزة" تستمع اليوم لتلميذة تتهم مالك مركز تعليمى بهتك عرضها محكمة-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، لتلميذة فى الصف الرابع الابتدائى ووالدتها، يتهمان مدير المركز التعليمى بهتك عرض التلميذة أثناء تلقيها درس داخل السنتر الكائن فى مدينة 6 أكتوبر.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت مدير السنتر المتهم بهتك عرض الطالبة داخل سنتر تعليمى مملوك له، بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بهتك العرض.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت تورط المتهم فى الواقعة بهتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائى داخل السنتر التعليمى المملوك له بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتجريدها من ملابسها.


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