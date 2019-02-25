video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جلسة حوار تفاعلى للقادة العرب والأوروبيين فى أعمال اليوم الثانى للقمة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:44 ص
جلسة حوار تفاعلى للقادة العرب والأوروبيين فى أعمال اليوم الثانى للقمة القمة العربية الأوروبية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون فى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى انطلقت أمس الأحد بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلى مغلقة اليوم الاثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية .

وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحى السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة فى المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضاً تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد فى وقت لاحق اليوم جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفى عالمى .

كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التى تعقد تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر" قد انطلقت مساء أمس الأحد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كافة القضايا والموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين العربى والأوروبي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبدالرحيم على: 4 مكاسب مهمة حققتها القمة العربية الأوروبية لصالح مصر والعالم

بث مباشر .. وصول القادة والزعماء مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم

صحيفة سعودية: القمة العربية الأوروبية ستصنع أبرز أطر التعاون بين الجانبين

القمه العربيه الاوروبيه

شرم الشيخ

القاده العرب

القاده الاوروبيين




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة