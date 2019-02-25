جلسة حوار تفاعلى للقادة العرب والأوروبيين فى أعمال اليوم الثانى للقمة

(أ ش أ)

عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون فى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التى انطلقت أمس الأحد بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلى مغلقة اليوم الاثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية .

وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحى السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة فى المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضاً تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد فى وقت لاحق اليوم جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفى عالمى .

كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التى تعقد تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر" قد انطلقت مساء أمس الأحد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كافة القضايا والموضوعات التى تحظى باهتمام الجانبين العربى والأوروبي.