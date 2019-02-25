جامعة سوهاج تطلق مسابقة رواد الجنوب بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى

سوهاج - فريق المحافظات

أطلقت جامعة سوهاج، بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى مسابقة "رواد الجنوب" لطلاب وطالبات الجامعة، والتى تستمر حتى ١٩ مارس القادم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن المسابقة تتم تحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، وتهدف إلى تحفيز الشباب على إبتكار أفكار جديدة لمشروعات تنموية تساهم فى خدمة المجتمع السوهاجي.

وأوضح عزيز أن المسابقة تأتى بمناسبة الاحتفال بالأسبوع المالى العالمى، مشيراً إلى أن اختيار المعهد المصرفى المصرى لمحافظة سوهاج جاء تنفيذاً لسياسة الدولة وإهتمامها بالصعيد ودعمها للمحافظات الأكثر إحتياجاً وذات كثافة سكانية عالية.

والجدير بالذكر أن من شروط المسابقة تقديم دراسة مبدئية للمشروع تحتوى على وصف كامل له، وكيفية تنفيذه ونسبة نجاحه بالسوق ووسيلة التمويل، وتسلم المشاريع بوحدة ضمان الجودة بكلية التجارة فى الفترة من١٠ إلى ١٣مارس من الساعة ٩ص وحتى ٢ مً، وسيتم اختيار أفضل ١٠ أفكار يقوم أصحابها بعرض مرئى لها خلال احتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات الدولية فى ١٩مارس القادم.