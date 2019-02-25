جامعة بنى سويف تشارك فى مشروع بحثى للطاقة الشمسية بتمويل 7 ملايين جنيه

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن مشاركة كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة فى مشروع تحالف الطاقة المتجددة الذى تمت الموافقة على تمويله من أكاديمية البحث العلمى بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له اليوم، أن الهدف من المشروع هو صناعة وتركيب نظام خلايا شمسية وعواكس شمسية صناعية مصرية، مشيرا إلى أن الفريق البحثى المشارك من كلية الدراسات العليا يتكون من الدكتور أحمد على فرغلى، والدكتور كريم منوفى، والدكتورة ليلى سعد همام، والدكتور أحمد جمال الدين خليل، والدكتورة إيناس مصطفى.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الجامعة، إنشاء مركز تميز بحثى لإنتاج المواد النانومترية اقتصاديا لتلبية احتياجات السوق المحلى بتمويل 8 ملايين جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى، موضحا أن قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو حصل على مشروع إنشاء المركز لإنتاج المواد النانومترية اقتصاديا لتلبية احتياجات السوق المحلى، ويضم المشروع 17 باحثا واستشاريا، ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع صغير معتمد لإنتاج مواد نانومترية موصفة ومعتمدة يحتاجها المجتمع وتحتاجها الصناعة ليكون مثالا على ربط البحوث بالصناعة.

وأضاف "منصور"، أن المركز سيتم إعداده كوحدة ذات طابع خاص لها لائحة مالية وإدارة منفصلة، يشترك صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فى وضع بعض البنود فيها لضمان تحقيق أهداف المشروع، وتلتزم الجامعة بتوفير مكان مناسب للمشروع وتجهيزه، وتيسير العمل بالمركز على النحو الذى يضمن نجاح المشروع واستمرارية المركز بعد نهاية المشروع.