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تيريزا ماى مستعدة للتعلم من أقرانها الأوروبيين.. ولكن فى لعبة "بلياردو"

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:25 ص
تيريزا ماى مستعدة للتعلم من أقرانها الأوروبيين.. ولكن فى لعبة "بلياردو" تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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شاركت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى، فى لعبة "بلياردو" مرتجلة مع رئيس الوزراء الإيطالى خلال القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ بمصر، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية. 
 
ونشر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فيديو للعبهما على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة به، فى مقطع الفيديو الذى تم تسميته "Let's play pool @ theresa-may" ، يمكن سماع رئيسة الوزراء تقول لكونتى إنها لا تعرف كيف تلعب وأنه سيضطر إلى إظهار كيفية اللعب.
 
وأوضحت الصحيفة أنه بعد بعض التوجيهات من جافن بارويل، رئيس موظفيها، حاولت ماى التسديد، ومع ذلك فأن مقطع الفيديو ينتهى قبل أن يتضح ما إذا كانت قد سددت أى كرات.
 
ومن ناحية أخرى، انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، واعتبرت بعض وسائل الإعلام إن تيريزا ماى مستعدة للتعليم من أقرانها الأوروبيين. 

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