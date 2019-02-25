تيريزا ماى مستعدة للتعلم من أقرانها الأوروبيين.. ولكن فى لعبة "بلياردو"

كتبت رباب فتحى

شاركت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى، فى لعبة "بلياردو" مرتجلة مع رئيس الوزراء الإيطالى خلال القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ بمصر، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية.

ونشر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فيديو للعبهما على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة به، فى مقطع الفيديو الذى تم تسميته "Let's play pool @ theresa-may" ، يمكن سماع رئيسة الوزراء تقول لكونتى إنها لا تعرف كيف تلعب وأنه سيضطر إلى إظهار كيفية اللعب.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بعض التوجيهات من جافن بارويل، رئيس موظفيها، حاولت ماى التسديد، ومع ذلك فأن مقطع الفيديو ينتهى قبل أن يتضح ما إذا كانت قد سددت أى كرات.

It seems everything's still on the table between Theresa May and other EU leaders. The Prime Minister was filmed taking her cue from Italian PM Giuseppe Conte as she joined him in a game of pool following a summit in Egypthttps://t.co/VVbVrAGtHs pic.twitter.com/42TbFQzQl6 — ITV News (@itvnews) February 24, 2019

ومن ناحية أخرى، انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، واعتبرت بعض وسائل الإعلام إن تيريزا ماى مستعدة للتعليم من أقرانها الأوروبيين.