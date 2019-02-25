تعرف على تحذيرات المرور للسائقين أثناء هبوب الرياح المثيرة للأتربة

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية للمرور، السائقين، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات أثناء السير بالطرق والمحاور والميادين.

وشملت تحذيرات وإرشادات "المرور" ما يلى: