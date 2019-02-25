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تعرف على تحذيرات المرور للسائقين أثناء هبوب الرياح المثيرة للأتربة

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:00 ص
تعرف على تحذيرات المرور للسائقين أثناء هبوب الرياح المثيرة للأتربة عاصفة ترابية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية للمرور، السائقين، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات أثناء السير بالطرق والمحاور والميادين.

وشملت تحذيرات وإرشادات "المرور" ما يلى:

  1. السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المسَّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.
  2. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
  3.  تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
  4. عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
  5. ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.
  6. عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.
  7. عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.
  8. تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.
  9. عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.
  10. عدم السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.
  11. استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.
  12. التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

 


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