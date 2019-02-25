ترامب يصل فيتنام مساء الثلاثاء لعقد قمته مع كيم

رويترز ـ (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الفيتنامية اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيصل إلى البلاد مساء غد الثلاثاء قبل قمته الثانية مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن كيم سيلتقى بالرئيس الفيتنامى نجوين بو ترونج، الذى يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، صباح يوم الأربعاء. ومن المقرر عقد قمة ترامب وكيم يومى الأربعاء والخميس لكن لا توجد تفاصيل عن المحادثات المزمعة بينهما.

من جهتها أعلنت الحكومة الفيتنامية استعدادها التام لاستضافة القمة الثانية المقررة بين الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذال الأسبوع على الرغم من فترة التحضيرات القصيرة.

وذكرت صحيفة (فيتنام نيوز) الفيتنامية عبر موقعها الإلكترونى، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامى ونائب وزير الخارجية قاما بافتتاح المركز الدولى الإعلامى أمس الأول السبت، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة.

وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامى لو هواى ترونج خلال مؤتمر صحفى بالمركز "يسعدنى أن أبلغكم أن جميع أبعاد التحضيرات قد اكتملت"، مشيرًا إلى أنها لم تكن مهمة سهلة نظرًا لقصر المدة للتحضير من أجلها.

وكان قد تم إبلاغ فيتنام باختيارها لاستضافة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المقررة لمدة يومين فى 6 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن تنعقد القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية هانوى يومى 27 و28 فبراير الجارى.