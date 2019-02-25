ترامب يتوقع "أنباء مهمة " فى المحادثات التجارية مع الصين خلال أسبوعين

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يريد إبرام اتفاق تجاري مع الصين يكون جيدا لكل من البلدين وإنه قد تكون هناك "أنباء مهمة جدا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين" إذا سارت كل الأمور على ما يرام في المفاوضات.