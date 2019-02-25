ترامب يتوقع "أنباء مهمة " فى المحادثات التجارية مع الصين خلال أسبوعين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه يريد إبرام اتفاق تجاري مع الصين يكون جيدا لكل من البلدين وإنه قد تكون هناك "أنباء مهمة جدا خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين" إذا سارت كل الأمور على ما يرام في المفاوضات.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات أمام حكام الولايات المتحدة في البيت الأبيض بعد ساعتين فقط من إعلانه تأجيل مهلة نهائية يوم الجمعة لزيادة التعريفات الجمركية على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار.
وقال ترامب" نريد إبرام اتفاق يكون جيدا لكل من البلدين وهذا فعلا ما سنفعله".
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