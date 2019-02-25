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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط قطاعى النقل والتأمين

الإثنين، 25 فبراير 2019 09:26 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط قطاعى النقل والتأمين بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 3.98 نقطة ليصل إلى مستوى 2664.66 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 63.9 مليون سهم محققة ما قيمته 75.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 987 صفقة ل26 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 4 أسهم.

 

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين  بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.70%، ثم ارابتك القابضة بنسبة 2.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 4.20%، ثم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.80%.


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