تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% خاسرا عدد 4.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1411.04 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 530 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 17.1% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.2%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.17% مدفوعا بصعود شركتى الإثمار القابضة بنسبة 6.67%، إنوفست 1.89%.