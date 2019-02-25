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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:20 م
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تحرير 989 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:49 م
تحرير 989 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت جهود الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 989 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 499 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و33 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز8 سيارات، و63 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و16 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية، و 14 مخالفة بيئة، و 99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 11 مخالفة خط السير، و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 21 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 20 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و12 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و19 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و23 مخالفة مواقف عشوائية، و9 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير24 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

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