تجديد حبس قاتل زوجته بكفر شكر 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية - نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمه التحقيقات، لقيامة بقتل زوجته لخلافات بينهما على خطوبة نجلتهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، مفادة تلقيه بلاغا بمصرع ربة منزل تدعى "سهير. م. ب" 49 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وتبين إن وراء إرتكاب الواقعة، زوجها "عماد. م. ع" 50 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث قام المتهم على أثرها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن الرائد إسماعيل رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة على أثر مشادة كلامية بينهما بسب رفض الزوج خطوبة نجلته لأحد الأشخاص التى توافق عليه زوجته، تحررمحضر بالواقعة.