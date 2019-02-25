تأجيل محاكمة 11 متهما فى واقعة خطف وقتل سمسار لـ22 إبريل للحكم

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة 11 متهما في واقعة خطف وقتل السمسار "فريد شوقي" ، بمنطقة 6 أكتوبر لجلسة 25 فبراير لسماع أقوال الشهود

المتهمين فى القضية هم كلًا من " الصباحي أ ز " 46 سنة، " دريد ع ح " 33 سنة، أعمال حرة، " تامر ع إ " 42 سنة، " عبدالرحمن رم " وشهرته عبدالرحمن سينا عامل، " علي م ع " 25 سنة، أمن بشركة مقاولات، " عبدالله م ع " 32 سنة، " هشام م م " 27 سنة، مشرف بشركة للدعايا والإعلان ، " مصطفي ن ح " 34 سنة، مدرب كمال أجسام ، " شريف خ م " 35 سنة، عامل بمستشفي ، " شريف ف ع " وشهرته تيتوس 45 سنة، و" مصطفي ش م " وشهرته مصطفي دومه، صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيري وأمانة سر أيمن محمود.

وكانت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل فريد شوقى، سمسار أكتوبر.

واعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن " عصام ش " خطط للجريمة بإيعاز من " الصباحي " المتهم الهارب فاستعان " عصام " بباقى المتهمين لخطف فريد شوقى، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور المتهم الهارب، للإتفاق على إعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة مخدر الفودو، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وقالت التحقيقات إن المتهم "دريد.س"، اتفق مع "الصباحي" على استيراد صفقة "فودو"، عبر المجني عليه، وتبين أنه يعمل وسيطا لجميع صفقات المخدرات، وأن "الأخير" اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها.