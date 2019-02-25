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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:17 م
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تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية

الإثنين، 25 فبراير 2019 04:02 م
تأجيل محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب
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قررت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بحجز وكيل نيابة و3 من ضباط الشرطة داخل وحدة المرور ومنعهم من ممارسة عملهم، لجلسة 21 أبريل للمرافعة وطلب شهود الإثبات.

وتعود أحداث القضية رقم 21619 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المتهم فيها كل من منصور محمد عبد المنعم وشهرته "منصور أبوجبل"، أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، ومعه كل من "محمد حسين مصطفى" و"السيد محمد عبد الرحمن، و"على سعيد إبراهيم" و"سعيد محمد غياتى" جميعهم أفراد بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بتحريض أفراد الشرطة على الإضراب وقيامهم باحتجاز عضو هيئة قضائية وكيل نيابة عامة المرور، ومنعه من ممارسة عمله وحجز 3 ضباط بوحدة مرور الزقازيق، ومنعهم من تأدية عملهم، والتجمهر والتحريض ضد الدولة، فضلا عن انتماء بعضهم للجماعة الإرهابية، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية.

 

 


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اليوم.. أولى جلسات محاكمة منصور أبو جبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة بالشرقية

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