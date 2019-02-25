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بعد فوزه بالأوسكار 2019.. رامى مالك يعتز بأصوله المصرية.. فيديو

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:19 ص
بعد فوزه بالأوسكار 2019.. رامى مالك يعتز بأصوله المصرية.. فيديو النجم المصرى العالمى رامى مالك
كتب بلال رمضان
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فاز النجم المصرى العالمى رامى مالك، بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز الأوسكار لعام 2019، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

ووجه رامى مالك، خلال كلمته، عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، فى مسرح دولبى، فى هوليود، الشكر إلى والدته، ووالده، وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج.

حظى الفيلم على اقبال كبير جداً بعد تحقيق رامى مالك جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الاول، بالرغم من ان تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.


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