بعد فوزه بالأوسكار 2019.. رامى مالك يعتز بأصوله المصرية.. فيديو

فاز النجم المصرى العالمى رامى مالك، بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز الأوسكار لعام 2019، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody.

ووجه رامى مالك، خلال كلمته، عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، فى مسرح دولبى، فى هوليود، الشكر إلى والدته، ووالده، وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وفاز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل مونتاج، وجائزة أفضل مونتاج صوتى، وجائزة أفضل مكساج.

And the Oscar for Best Actor goes to Rami Malek! #Oscars pic.twitter.com/HPdugyiHVu