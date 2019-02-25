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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:15 ص
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى النار، اليوم الاثنين، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن إطلاق زوارق الاحتلال النار على الصيادين جرى فى المنطقة المسموح الصيد بها دون وقوع إصابات.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتداءات مستمرة ضد الصيادين ببحر قطاع غزة كان آخرها اعتقال 7 الأسبوع الماضي..وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

 


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